В еще одном украинском футбольном клубе случилась вспышка коронавируса

Сразу у троих игроков львовского “Руха” диагностирован коронавирус.

Об этом сообщает Zaxid.net.

По информации источника, также Covid-19 выявлен у одного сотрудника клуба. У еще нескольких футболистов команды подозрение на коронавирус.

Эту информацию уже подтвердили в “Рухе”. “Сейчас команда находится на самоизоляции. В ближайшее время футболисты, тренерский штаб, персонал клуба пройдут повторное ПЦР-тестирование на наличие COVID-19“, – сказано в заявлении клуба.

“Рух” уже обратился с просьбой перенести матч 20-го тура Первой лиги с “Агробизнесом”. Игра должна была состояться в среду, 24 июня.

Ранее “источник” сообщал, что футболист “Карпат” с диагнозом коронавирус прогулялся по Львову без маски.