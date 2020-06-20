Скандальный “слуга народа” оконфузился в прямом эфире, не ответив на простой вопрос: видео

В пятницу, 19 июня, нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко стал гостем программы “Все по беспределу” на “источник TV”. Он не смог ответить на элементарный вопрос ведущей.

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Роксана Руно спросила Тищенко, сколько всего народных депутатов в Верховной Раде.

“200… подождите, 405 по-моему“, – ответил он.

Когда ведущая выразила сомнения, он сказал 425, она снова сказала, что их несколько больше. В ответ на что Тищенко посетовал, что у него уже совсем нет памяти, а депутаты “выходят, заходят”.

Отметим, как сказано на сайте ВР, по состоянию на 20.06.2020 в Раде насчитывается 423 нардепа. При этом конституционный состав Верховной Рады Украины – 450 народных депутатов.

Как сообщал “источник”, в июне Николай Тищенко возглавил Киевскую городскую ячейку партии “Слуги народа”. Такое решение о назначении приняли члены партийной организации. Его кандидатуру также утвердил Высший совет партии.