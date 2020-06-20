На популярном украинском курорте медузы-гиганты атакуют отдыхающих: фото и видео

На курорте Бердянск (Запорожская область) медузы-гиганты начали “атаковать” отдыхающих.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание “Про Бердянск”.

C 18 июня пользователи соцсетей начали размещать фото и видео ожогов, полученных отдыхающими после контакта с медузами подвида корнерот. Этот подвид является новым для данного региона.

В Азовском море живет несколько видов медуз, но они в основном безопасны. Однако медузы подвида корнерот попали в Азовское море из Черного. Это связано, в первую очередь, с повышением уровня солености, а также с климатическими причинами.

Корнерот – достаточно опасная медуза, которая своими лопастями может нанести ощутимый и болезненный ожог.

“Находясь на отдыхе, не следует терять бдительности, и в любых непонятных обстоятельствах обращаться за консультацией к медикам“, – сказал и.о. заведующего приемным отделением бердянской больницы Олег Свешников.

Как правило, ожоги медузы-корнерота ощущаются не сильнее, чем от крапивы, и вызывают лишь покраснение и припухлость кожи. Паниковать при этом не следует, зачастую ожоги проходят без следа в течение нескольких часов.

Опасаться стоит аллергикам – особенно, если с медузами они ранее не встречались, а также детям, или же в случае, если ожог медузы пришелся на слизистые оболочки.

“Людям, получившим сильные ожоги, в том числе, и от медузы на пляже, следует, не затягивая, обратиться к врачу – в городскую поликлинику, или к нам, в приемное отделение, потому что мы не знаем степени поражения. Особенно опасно, если поражается кожа лица и слизистые оболочки глаз, рта, дыхательных органов. В случае с глазами возможны очень опасные последствия”, – сказал Олег Свешников.

Несмотря на опасность, медузы смирные существа и на человека первыми не нападают. Они лишь рефлекторно жалят при близком контакте.

Как сообщал “источник”, в 2019 году в Азовском море также наблюдалось огромное количество медуз, которые мешали отдыхать туристам.