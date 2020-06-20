Люди хотят перемен: чем ситуация в Беларуси схожа с украинской перед избранием Зеленского

Ситуацию в Беларуси сейчас можно сравнить с президентскими выборами в Украине 2019 года.

Об этом рассказал “источнику” политолог, аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Год тому назад соцопросы показывали, что общество в Украине разделено на две части.

Одни были согласны выбирать тех, кто уже является политиками, и столько же (42-45%) хотели полной перезагрузки политической системы. И большинство кандидатов работали на первую категорию, а на втором поле был один Зеленский.

Здесь то же самое – есть определенные ожидания если не полного изменения системы, то хотя бы определенной динамики в кадровой политике, смены персоналий. И на этом фоне работает несколько кандидатов, которые ранее не были в оппозиции и не имели большого отношения к власти. Реакция властей Беларуси на то, что альтернативные кандидаты набирают достаточное большое количество подписей, является очень нервной. И это только подогревает настроения населения. Попытка государственных СМИ осуществить атаку на этих людей добавляет им популярности и увеличивает желание поддержать их.

Естественно, что Валерий Цепкало, Сергей Тихановский (активист и видео-блогер, против которого тоже открыли уголовное производство) и экс-банкир Виктор Бабарико получили определенный уровень узнаваемости. Они не из системы, относительно новые, у каждого из них своя электоральная база. Тихановский очень напоминает Лукашенко образца 1994 года – он попытался играть на его электоральном поле. Бабарико ставит на бизнес, играет роль успешного чиновника или предпринимателя. У него есть переток сторонников Тихановского. Цепкало – это, прежде всего, городской средний класс, в частности IТ, новые предприятия и тому подобное. Каждый из этих кандидатов по-своему опасен для Лукашенко.

Сейчас Лукашенко убрал с предвыборной гонки человека, который имеет связи с “Газпромом” (Бабарико). Но нельзя сказать, что Бабарико был на 100% пророссийским кандидатом. Определенные связи с РФ можно найти у всех трех ключевых кандидатов. Россия присутствует в формуле под названием “белорусские выборы”, но она еще не применила все свои финансовые и консультативные ресурсы.

Скорее она предоставляет точечную поддержку отдельным кандидатам, поскольку и Бабарико, и Тихановский пользуются поддержкой российских СМИ. Интересно, что Цепкало там почти не присутствует.

Национально ориентированная оппозиция не поддерживает никого из ныне популярных кандидатов. Старые оппозиционные партии пытались сделать что-то вроде праймериз, но закончилось все тем, что они просто перессорились между собой.

Детальнее читайте в материале “источника”: Беларусь на пороге протестов: как Лукашенко воюет с оппозицией и Россией одновременно.