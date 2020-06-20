В Москве вспыхнул “адский” пожар на заводе: видео масштабного ЧП

В столице России Москве в субботу, 20 июня, вспыхнул пожар на цементном заводе, огонь охватил около 700 квадратных метров одного из ангаров завода.

Об этом сообщает “Регион online”.

Как сообщили в МЧС РФ, около 9:00 распространение огня удалось остановить, но тушение еще продолжается.

Ликвидацией последствий пожара занимаются 52 человека, использующие 17 единиц техники. Предварительно сообщений о пострадавших не поступало.

После ликвидации возгорания будет проведен ряд экспертиз с целью установления точной причины пожара и размера нанесенного ущерба.

Как сообщал “источник”, недавно на Камчатке вблизи села Эссо Быстринского района вспыхнул лесной пожар площадью 750 гектаров. Его несколько дней тушили спасатели, сотрудники лесоохраны, пожарные и добровольцы.

Кроме того в Иркутской области (Российская Федерация) произошел масштабный пожар на нефтяной скважине. Огонь возник из-за разгерметизации фонтанной арматуры.