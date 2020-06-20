На Донбассе совершили новое покушение на экс-пленницу боевиков ДНР: что о ней известно

Возле Константиновки Донецкой области совершили нападение на бывшую плененную ДНР, тюрьмы МГБ ДНР “Изоляция” Валентину Бучок, она подорвалась на растяжке во дворе собственного дома.

Об этом написал руководитель Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко в Facebook.

“Валентина откровенно и бесстрашно свидетельствует о преступлениях т.н. ДНР, а также ведет несколько судебный процесс против корпорации ДиТЭК. Это уже не первая попытка покушения на Валентину. Предыдущие покушения остались без расследования правоохранительными органами. Украинские спецслужбы не способны обеспечить безопасности свидетелей в судебных процессах против оккупантов”, – написал он.

Домой к пострадавшей приехали врачи. По словам Щербаченко, она жива и после инцидента могла говорить. Больше подробностей он не знает.

Отметим, что это не первое покушение на Бучок, ранее ей во двор дома неизвестные бросали гранату. Тогда боеприпас нашел ее муж.

В 2018 году ей также подожгли дом. «10 мая муж пошел в отпуск, и около двух часов ночи он начал кричать: “Валя, вставай, мы горим”. Мы повскакивали и потушили крышу. А так как ни АТО-шники, ни бывшие военнопленные не имеют своего жилья, то для нас это был шок. Мы остались в чистом поле”, – рассказала женщина.

Валентина отметила, что догадывается, кто поджег дом и подбросил гранату, поскольку ей угрожали в “МГБ ДНР”.

Валентину Бучок боевики ОРДО обвинили в шпионаже в 2017 году. Почти год женщину удерживали в плену и пытали. На нее пытались “повесить” соучастие в организации убийства боевика Моторолы

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