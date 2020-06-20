На Волыни простились со старшим матросом, погибшим на Донбассе: фото

В городе Владимир-Волынский (Волынская область) утром 20 июня проводили в последний путь погибшего в зоне ООС 24-летнего военнослужащего Илью Струка.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание “Кордон”.

Боец 503-го отдельного батальона морской пехоты ВМС ВСУ, старший матрос Илья Струк погиб 17 июня во время выполнения боевого задания в зоне ООС в Донецкой области, в результате вражеского обстрела.

Парень родом из села Летничье Владимир-Волынского района.

Проститься с погибшим бойцом на площадь Героев пришло около сотни горожан, представители духовенства и власти.

После церемонии прощания во Владимире-Волынском кортеж с телом отправился в церковь в село Летничье. Погибшего героя похоронят на кладбище в соседнем селе Поничев.

Люди прощаются с погибшим на коленях.

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Как сообщал “источник”, ранее в городе Владимир-Волынский попрощались с погибшим бойцом 14-й отдельной механизированной бригады Юрием Хомиком.