На Волыни простились со старшим матросом, погибшим на Донбассе: фото

В городе Владимир-Волынский (Волынская область) утром 20 июня проводили в последний путь погибшего в зоне ООС 24-летнего военнослужащего Илью Струка.
Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание “Кордон”.
Боец 503-го отдельного батальона морской пехоты ВМС ВСУ, старший матрос Илья Струк погиб 17 июня во время выполнения боевого задания в зоне ООС в Донецкой области, в результате вражеского обстрела.
Парень родом из села Летничье Владимир-Волынского района.
Проститься с погибшим бойцом на площадь Героев пришло около сотни горожан, представители духовенства и власти.
После церемонии прощания во Владимире-Волынском кортеж с телом отправился в церковь в село Летничье. Погибшего героя похоронят на кладбище в соседнем селе Поничев.
Люди прощаются с погибшим на коленях.
Как сообщал “источник”, ранее в городе Владимир-Волынский попрощались с погибшим бойцом 14-й отдельной механизированной бригады Юрием Хомиком.