Страшно красиво: в сети делятся красочными фото воздушного “цунами” в Одессе

В пятницу, 19 июня, жители Одессы наблюдали необычное природное явление – “воздушное цунами”, которое было сформировано необычной тучей во время грозы, что перешла в шторм.

Зрелищные кадры явления местные жители публикуют в соцсетях.

“Эффектно”, “Страшно красиво“, – подписывают они впечатляющие фото.

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По словам специалистов-гидрометеорологов, на самом деле люди наблюдали так называемый шкваловый ворот. Явление, которое образуется под кучево-дождевыми облаками. Оно обретает различные формы. Иногда — полукольца, иногда — кольца.

Как сообщал “источник”, в этот же день 19 июня, в Киеве также наблюдали необычное природное явление в виде “гриба” или “воронки” в небе, которое является одним из видов кучево-дождевого облака с названием наковальня.