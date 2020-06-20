Водные лыжи, рыбалка и ночевка в палатках: цены и развлечения на “диком курорте” в Станиславских скалах

Из-за пандемии коронавируса и закрытия авиасообщения попасть на зарубежные курорты этим летом будет проблематично, однако это хорошая возможность отдохнуть в Украине и познакомиться с новыми местами.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “ТСН”.

В Херсонской области можно отдохнуть на “украинском Гранд Каньоне” в Станиславе и порыбачить в дельте Днепра в Кизомисе.

Станислав на первый взгляд, кажется обычным селом, где нет ничего для развлечений и отдыха. Однако это не так: именно здесь расположились Станиславские скалы, которые возвышаются над Днепровским лиманом. Поэтому для тех, кто мечтал увидеть Гранд Каньон или же побывать в Исландии, Станислав – идеальный вариант для отпуска.

По данным историков, Станиславские скалы были “местом силы” украинского гетмана Богдана Хмельницкого.

Несмотря на красоту этого места, инфраструктура здесь еще не развита. поэтому наиболее реалистичный отдых в Станиславе – в палатках.

Чтобы добраться Станиславских скал, сначала нужно доехать до Херсона. Из Киева до Херсона можно добраться на поезде “Интерсити”, который отправляется из столицы в 07:14, а в Херсон прибывает в 14:48. Стоимость билетов на этот поезд – от 362 до 517 гривен.

Далее на автобусе можно доехать до Станислава, где и расположены скалы. Также к Станиславу можно добраться на собственной машине.

Заезжать на сами скалы не стоит, поскольку здесь происходят обвалы.

На территории села Станислав есть лишь один дом для ночлега – усадьба местного гида. В ней может поместиться не более шести человек. Если же прибывает большая компания, владелец позволяет заночевать на полу или же установить палатки во дворе. Аренда одного места обойдется в 100 гривен.

Также в палатке можно поселиться недалеко от скал, однако стоит запастись необходимыми вещами, продуктами и водой.

Для тех, кто хочет развлечений и любит рыбалку, интересно будет посетить село Кизомис (24 километра от Станислава). Сюда приезжает много рыбаков, однако нужно помнить, что на дельте Днепра ловить рыбу можно не везде.

Если же хочется активного отдыха, то стоит поехать в Днепровское (10 километров от Станислава). Здесь предлагают покататься на водных лыжах. Одна попытка – 250 гривен. Также здесь есть и водный аттракцион. Для желающих осмотреть красоту природы в этом месте, можно арендовать катер или покататься на байдарках.

В Кизомисе и Днепровском мест для ночлега больше. Здесь можно остановиться в бюджетных номерах, и в дорогих, поэтому цены здесь могут колебаться от 500 гривен до более чем 1500 гривен.

Как сообщал “источник”, ранее был назван перечень лучших мест отдыха в Закарпатской области.