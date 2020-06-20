Газовая “война” Беларуси с Россией: зачем Лукашенко задержание топ-оппозиционера

18 июня в Беларуси задержали бывшего председателя правления “Газпромбанка Беларуси” Виктора Бабарико. Президент Беларуси Александр Лукашенко имеет несколько причин для его задержания.

Об этом рассказал “источнику” политолог, аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

По его словам, Бабарико – очень не бедный человек. В круг его доверенных лиц входят в основном относительно новые люди в политике, и он имеет достаточный ресурс, чтобы сделать эффективную агитационную кампанию. Это наложилось на рост недовольства населения, поэтому он и некоторые другие альтернативные кандидаты смогли собрать достаточно большое количество подписей. Эта ситуация вызвала беспокойство у белорусских властей. В этом можно увидеть политический аспект того, почему задержали Бабарико.

Если брать во внимание экономический факторы, то стоит вспомнить о деле “Газпромбанка Беларуси”, который на 99% принадлежит российскому “Газпрому”. Оно на грани политики и экономики и имеет отношение не только к Бабарико. Во-первых, Беларусь и Россия ведут споры о цене на газ. Формула расчета и, соответственно цена на 2019 год, очень не выгодна Минску.

На сегодня получается, что Беларусь платит почти в полтора раза больше, чем Германия. Беларусь начала переговоры по изменению контракта. В ответ “Белтрансгаз” (“Газпром трансгаз Беларусь”) – дочернее предприятие “Газпрома” – заявил о якобы существующем долге, который выставили не за объем, а калорийность газа, при том что российский “Газпром” всячески старался не вспоминать о калорийности газа по расчетам в контрактах.

Уже на осень Беларусь должна иметь другую цену, иначе на фоне кризиса это может стать мощным ударом по белорусской экономике. Потому что если в Украине электрогенерация в основном атомная и угольная, то в Беларуси она газовая. Переговоры идут достаточно тяжело и накладываются на ухудшение отношений Беларуси и России.

На этом фоне Бабарико начинает свою кампанию. Причем, часть его доверенных лиц – это люди, которые продолжают работать в структурах “Газпрома” на достаточно высоких должностях. Очевидно, что они не могли пойти в политику, не получив хотя бы молчаливого согласия “Газпрома”. Потому что в противном случае пришлось бы выбирать между работой в “Газпроме” и политической кампанией.

Поэтому дело белорусского “Газпромбанка” выгодно Лукашенко в нескольких смыслах: как попытка поднять ставки в спорах с РФ; в качестве рычага влияния на “Белтрансгаз”, поскольку средства этой компании находятся в “Газпромбанке Беларуси” и если там ввести временную администрацию, то можно контролировать счета своего оппонента; “Газпромбанк Беларуси” долго имел статус неприкосновенного, количество проверок было сведено к минимуму при относительно спокойных отношениях с РФ, а сейчас его сразу начали проверять.

“Минск заявил, что дело “Газпромбанка Беларуси” начали расследовать с 2016 года. Я думаю, “копать” начали в 2018-м, когда в Беларусь приехал российский посол Михаил Бабич, или годом ранее. Поэтому, я думаю, политическая активность самого Бабарико является последним пунктом в этом деле. Поэтому логично, что расследование дела банка, председателем правления которого был Бабарико, воспринимается медиа как политическая история“, – пишет Тышкевич.

Детальнее читайте в материале “источника”: Беларусь на пороге протестов: как Лукашенко воюет с оппозицией и Россией одновременно.