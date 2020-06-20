Массовые протесты против “таракана” Лукашенко: лучшие кадры из разных городов

В сети появилось видео протестов против президента Беларуси Александра Лукашенко, состоявшихся в различных городах страны.

Соответствующие кадры размещены в YouTube.

Люди протестовали, выстраиваясь в “цепь солидарности” в Борисове, Бобруйске, Барановичах, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Калинковичах, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новополоцке, Орше, Пинске, Солигорске, Минске и других городах.

Проезжающие мимо автомобили сигналили в знак поддержки протестующих.

В небольших населенных пунктах акции были немногочисленными, а в Минске и Бресте в них принимали участие от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Как сообщал “источник”, ранее жители Беларуси также выходили на акции протеста против объединения с Россией. Тогда шествия участников акций протеста сопровождались исполнением патриотических песен и скандированием “Жыве Беларусь!”.