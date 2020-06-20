Популярная у украинских туристов страна открыла границы: условия въезда

Украинские туристы смогут въехать в Черногорию при наличии свежего отрицательного теста на коронавирус.

Об этом сообщает “Балканский обозреватель”.

Так, жители Украины могут въехать в Черногорию с отрицательным результатом теста ПЦР на SARS-CoV-2, сделанным в аккредитованных лабораториях. Тесту должно быть не более, чем 48 часов.

Аналогичные условия для въезда получили жители Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Турции, Израиля, Польши, Румынии и Италии.

Примечательно, что Черногория пускает иностранцев на основании места жительства, а не гражданства. Решение принимается на основе эпидемиологической ситуации.

Как сообщал “источник”, с 1 июля туристы из Украины смогут путешествовать самолетами в Турцию без самоизоляции и тестирования, только с соблюдением необходимых требований безопасности.