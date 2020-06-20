День медика в Украине: лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе

В Украине в воскресенье, 21 июня, отмечают День медицинского работника. Международный праздник приходится на первый понедельник октября. В Украине же осталась традиция со времен Советского Союза поздравлять врачей в июне.
“источник” публикует самые оригинальные поздравления.
Пожелания медсестре в стихах
Ты всегда в белом халате,
Белая шапочка с крестом на голове.
Мужчины, даже и женаты,
Вьются возле тебя, словно соловьи.
Заботливая ты, как родная мать,
Милая, ласковая, словно моя жена,
Ты всегда улыбкой богата,
Греет и наполняет всех теплом она.
И добром искрятся карие глаза,
Как беду свою принимаешь больных боль.
Чары, силы и знания девичьи
Отдавать людям – милосердная цель.
Аккуратная, чистая и опрятная,
И стерильные пальцы нежных рук.
Ты, как цветок в клумбе, белая, красивая.
Голос мелодичный, как музыкальный звук.
Очень благодарны все твои клиенты
За заботы, ласку, профессиональный талант.
Справедливые тебе комплименты,
А моя благодарность — вот этот стишок-письмо.
***
Медсестра – это не просто работа,
Это постоянный труд и забота,
Белый халат одет не зря!
На посту здоровья стоит медсестра.
Сегодня праздник у вас,
Примите поздравления от нас,
У вас всех сердечко звенит,
Медсестры, поздравления примите!
***
Медсестра для нас, как свет в окошке,
Без нее не обойтись нам никогда
Добро посмотрит, как солнце,
Вылечит мгновенно и без уколов.
С днем медсестры поздравить Вас спешу,
Больших успехов в работе Вам пожелаю,
Пусть всегда сбывается все мечты
и никогда не покидают надежды!
Поздравления с Днем медика в прозе
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Сегодня мы отмечаем День медицинского работника. Это люди, которые помогают всем оставаться здоровыми и жизнерадостными. Поэтому в первую очередь хочется пожелать им благодарных и счастливых пациентов, а также успехов и благополучия в Вашей работе. С праздником!
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Поздравляю с Днем медика от всей души. Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свою. Пусть долгую жизнь одарит Вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в Вашем деле и хорошего настроения.
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Дорогие медицинские работники, коллеги! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Вы представляете одну из самых благородных профессий, ведь оберегаете величайший дар Господа – жизнь человеческая! В этом жертвенном, ежедневном служении часто не имеете права на покой, отдых, собственные эмоции или даже страх. И днем и ночью Вы были рядом, чтобы успеть помочь больному! В сверхтрудное время Вы на круглосуточной страже человеческой жизни. Каждый из Вас выполняет важнейшую функцию лечения и спасения украинцев: то на приеме в поликлинике, или в операционной. Пусть же Господь за Ваше мужество пошлет крепкого здоровья и сил. Спасибо Вам за все, ангелы-хранители в белых халатах!
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Выражаем самые теплые слова благодарности представителям самой гуманной в мире профессии, тем, кто не жалея усилий и времени принимает на себя тяжелое бремя человеческой боли и страданий, оберегает самое ценное, что есть у человека — его жизнь. Ведь здоровье нации является базовым условием нормального развития страны, ее благополучия. Примите пожелания крепкого здоровья и благополучия Вам, Вашим родным и близким. Пусть сбудутся все Ваши замыслы, а вера и оптимизм всегда остаются с Вами!
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Дорогие наши врачи и все медицинские работники! Сегодня в ваш праздник мы желаем, чтобы в вашей жизни было больше счастья и радости! Чтобы было меньше больных, но была больше зарплата! Чтобы все пациенты выздоравливали быстрее! Чтобы не возникало трудностей в работе и в жизни! Спасибо, что вы есть у нас, и мы всегда можем обратиться к вам за помощью, ведь только вы помогаете излечиться нам от всех недугов и болезней!
Ранее “источник” сообщал, что 21 июня 2020 года в Украине и во многих странах мира отмечают День отца.