День медика в Украине: лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе

В Украине в воскресенье, 21 июня, отмечают День медицинского работника. Международный праздник приходится на первый понедельник октября. В Украине же осталась традиция со времен Советского Союза поздравлять врачей в июне.

“источник” публикует самые оригинальные поздравления.

Пожелания медсестре в стихах

Ты всегда в белом халате,

Белая шапочка с крестом на голове.

Мужчины, даже и женаты,

Вьются возле тебя, словно соловьи.

Заботливая ты, как родная мать,

Милая, ласковая, словно моя жена,

Ты всегда улыбкой богата,

Греет и наполняет всех теплом она.

И добром искрятся карие глаза,

Как беду свою принимаешь больных боль.

Чары, силы и знания девичьи

Отдавать людям – милосердная цель.

Аккуратная, чистая и опрятная,

И стерильные пальцы нежных рук.

Ты, как цветок в клумбе, белая, красивая.

Голос мелодичный, как музыкальный звук.

Очень благодарны все твои клиенты

За заботы, ласку, профессиональный талант.

Справедливые тебе комплименты,

А моя благодарность — вот этот стишок-письмо.

***

Медсестра – это не просто работа,

Это постоянный труд и забота,

Белый халат одет не зря!

На посту здоровья стоит медсестра.

Сегодня праздник у вас,

Примите поздравления от нас,

У вас всех сердечко звенит,

Медсестры, поздравления примите!

***

Медсестра для нас, как свет в окошке,

Без нее не обойтись нам никогда

Добро посмотрит, как солнце,

Вылечит мгновенно и без уколов.

С днем медсестры поздравить Вас спешу,

Больших успехов в работе Вам пожелаю,

Пусть всегда сбывается все мечты

и никогда не покидают надежды!

Поздравления с Днем медика в прозе

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Сегодня мы отмечаем День медицинского работника. Это люди, которые помогают всем оставаться здоровыми и жизнерадостными. Поэтому в первую очередь хочется пожелать им благодарных и счастливых пациентов, а также успехов и благополучия в Вашей работе. С праздником!

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Поздравляю с Днем медика от всей души. Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свою. Пусть долгую жизнь одарит Вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в Вашем деле и хорошего настроения.

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Дорогие медицинские работники, коллеги! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Вы представляете одну из самых благородных профессий, ведь оберегаете величайший дар Господа – жизнь человеческая! В этом жертвенном, ежедневном служении часто не имеете права на покой, отдых, собственные эмоции или даже страх. И днем и ночью Вы были рядом, чтобы успеть помочь больному! В сверхтрудное время Вы на круглосуточной страже человеческой жизни. Каждый из Вас выполняет важнейшую функцию лечения и спасения украинцев: то на приеме в поликлинике, или в операционной. Пусть же Господь за Ваше мужество пошлет крепкого здоровья и сил. Спасибо Вам за все, ангелы-хранители в белых халатах!

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Выражаем самые теплые слова благодарности представителям самой гуманной в мире профессии, тем, кто не жалея усилий и времени принимает на себя тяжелое бремя человеческой боли и страданий, оберегает самое ценное, что есть у человека — его жизнь. Ведь здоровье нации является базовым условием нормального развития страны, ее благополучия. Примите пожелания крепкого здоровья и благополучия Вам, Вашим родным и близким. Пусть сбудутся все Ваши замыслы, а вера и оптимизм всегда остаются с Вами!

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Дорогие наши врачи и все медицинские работники! Сегодня в ваш праздник мы желаем, чтобы в вашей жизни было больше счастья и радости! Чтобы было меньше больных, но была больше зарплата! Чтобы все пациенты выздоравливали быстрее! Чтобы не возникало трудностей в работе и в жизни! Спасибо, что вы есть у нас, и мы всегда можем обратиться к вам за помощью, ведь только вы помогаете излечиться нам от всех недугов и болезней!

Ранее “источник” сообщал, что 21 июня 2020 года в Украине и во многих странах мира отмечают День отца.