Медведь сошел с ума: в статье Путина указали на дальнейший план Кремля

В американском журнале National Interest была опубликована статья президента Российской Федерации Владимира Путина “Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны”. В сети указали на ряд тревожных моментов этой публикации.

Об этом написал в Facebook главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

“Я бы не советовал легкомысленно относиться к новому путинскому историческому опусу. Большой Пу – в отличие от многих мировых лидеров – всегда выполняет то, о чем говорит в своих выступлениях. Там зашит план следующих действий. Даже несколько планов. Читайте на сайте Кремля .. Внимательно. С карандашом“, – пишет Клименко.

Он добавил скриншоты с особенно важными моментами.

В свою очередь российский журналист и политолог, ныне живущий в Праге, написал, что статья Путина облегчает жизнь Чехии.

“Я очень беспокоился в последние месяцы, потому что для Чехии все это было очень смело – конфликт вокруг раздутого посольства, площадь Немцова, демонтаж Конева, высылка двух дипломатов. Прага оказалась в несвойственной себе позиции активного конфликта с Москвой. К такому конфликту привыкли в Литве и в Польше, а в Чехии – нет, и к тому же чехи не любят быть в центре мирового внимания. Но статья Путина “снимает все вопросы”. Поскольку в ней прямо заявлено: медведь сошел с ума“, – сказано в публикации.

Морозов перечислил основные признаки неадекватности Путина, выраженные в статье.

“В XXI веке, через 75 лет после окончания WW2 Кремль связывает дальнейшую судьбу доктрины “ядерного сдерживания” со своим специфическим описанием причин второй мировой войны. На котором он настаивает. И предлагает абсолютно нереалистичный план нового раздела мира “ядерной пятеркой”. При этом в статье задеты все, кто можно. На нее будут смотреть во всех МИДах стран “трех морей” – по всей линии от Балтики до Балкан – с изумлением. Поскольку она игнорирует весь путь, который прошли страны Центральной и Восточной Европы с 1945 года и предлагает всем вписаться заново в предлагаемый Путиным советский нарратив“, – поясняет политолог.

Он подчеркивает, что статья открывает дверь глубокому смысловому конфликту, который приведет к желанию европейских стран еще сильнее дистанцироваться от России.

Как ранее рассказал “источнику” заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, поведение России на международной арене, связанное с отрицанием своей причастности к аннексии Крыма и оккупации Донбасса, не воспринимается серьезно и даже вызывает смех.