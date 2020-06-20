Коронавирус не отступает: карта и статистика по Киеву на 20 июня

По состоянию на утро 20 июня количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвержден диагноз Covid-19, увеличилось на 76 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Для сравнения, днем ранее количество новых случаев составило 92, двумя днями ранее – 58.

Таким образом, всего в столице зафиксировано уже 4 252 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

За прошедшие сутки в Киеве 1 заболевший умер, всего от коронавируса в столице умерли 97 человек.

Среди заболевших за последние сутки: 36 женщин в возрасте от 22 до 85 лет, 32 мужчины в возрасте от 18 до 74 лет, 5 девочек от 5 до 15 лет и 3 мальчика (2, 7 и 17 лет). Также среди заболевших – двое медиков.

В больницы столицы за последние сутки госпитализированы 5 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 59 человек. Всего коронавирус преодолел 1391 житель столицы.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Оболонском районе (15), Соломенском (11), в Дарницком и Святошинском районах – по 8 случаев.

“Не относитесь легкомысленно к своему здоровью, придерживайтесь элементарных правил! Берегите себя!” – подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщал “источник”, ранее в Минздраве сообщили, что на утро 20 июня Киев является одним из регионов-лидеров в стране по количеству подтвержденных случаев Covid-19.