В каких областях больше и меньше всего заражений коронавирусом: обновленные данные

По состоянию на утро субботы, 20 июня, в Украине зафиксирован 841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Лидируют по заражениям Черновицкая область – 4268 случаев, Киев – 4252 случая, и Киевская область – 2174 случая. Таким образом, всего в Киеве и области выявлено 6 426 зараженных COVID-19.
Самое меньшее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Херсонской области – 185 случаев.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 1627 случаев;
- Волынская область – 1743 случая;
- Днепропетровская область – 1036 случаев;
- Донецкая область – 355 случаев;
- Житомирская область – 1229 случаев;
- Закарпатская область – 2069 случаев;
- Запорожская область – 551 случай;
- Ивано-Франковская область – 1981 случай;
- Кировоградская область – 612 случаев;
- г. Киев – 4252 случая;
- Киевская область – 2174 случая;
- Львовская область – 3679 случаев;
- Луганская область – 72 случая;
- Николаевская область – 349 случаев;
- Одесская область – 1232 случая;
- Полтавская область – 290 случаев;
- Ровенская область – 2776 случаев;
- Сумская область – 252 случая;
- Тернопольская область – 1643 случая;
- Харьковская область – 1779 случаев;
- Херсонская область – 185 случаев;
- Хмельницкая область – 612 случаев;
- Черновицкая область – 4268 случаев;
- Черкасская область – 592 случая;
- Черниговская область – 467 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал “источник”, всего в Украине выявлено 35 825 случаев COVID-19. Умерло за минувшие сутки 9 человек, а выздоровело – 373 пациента. Коронавирус забрал жизни 994 украинцев, 16 406 человек выздоровело от COVID-19.