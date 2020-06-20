В каких областях больше и меньше всего заражений коронавирусом: обновленные данные

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По состоянию на утро субботы, 20 июня, в Украине зафиксирован 841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Лидируют по заражениям Черновицкая область – 4268 случаев, Киев – 4252 случая, и Киевская область – 2174 случая. Таким образом, всего в Киеве и области выявлено 6 426 зараженных COVID-19.

Самое меньшее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Херсонской области – 185 случаев.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 1627 случаев;
  • Волынская область – 1743 случая;
  • Днепропетровская область – 1036 случаев;
  • Донецкая область – 355 случаев;
  • Житомирская область – 1229 случаев;
  • Закарпатская область – 2069 случаев;
  • Запорожская область – 551 случай;
  • Ивано-Франковская область – 1981 случай;
  • Кировоградская область – 612 случаев;
  • г. Киев – 4252 случая;
  • Киевская область – 2174 случая;
  • Львовская область – 3679 случаев;
  • Луганская область – 72 случая;
  • Николаевская область – 349 случаев;
  • Одесская область – 1232 случая;
  • Полтавская область – 290 случаев;
  • Ровенская область – 2776 случаев;
  • Сумская область – 252 случая;
  • Тернопольская область – 1643 случая;
  • Харьковская область – 1779 случаев;
  • Херсонская область – 185 случаев;
  • Хмельницкая область – 612 случаев;
  • Черновицкая область – 4268 случаев;
  • Черкасская область – 592 случая;
  • Черниговская область – 467 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал “источник”, всего в Украине выявлено 35 825 случаев COVID-19. Умерло за минувшие сутки 9 человек, а выздоровело – 373 пациента. Коронавирус забрал жизни 994 украинцев, 16 406 человек выздоровело от COVID-19.