В каких областях больше и меньше всего заражений коронавирусом: обновленные данные

По состоянию на утро субботы, 20 июня, в Украине зафиксирован 841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Лидируют по заражениям Черновицкая область – 4268 случаев, Киев – 4252 случая, и Киевская область – 2174 случая. Таким образом, всего в Киеве и области выявлено 6 426 зараженных COVID-19.

Самое меньшее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Херсонской области – 185 случаев.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 1627 случаев;

Волынская область – 1743 случая;

Днепропетровская область – 1036 случаев;

Донецкая область – 355 случаев;

Житомирская область – 1229 случаев;

Закарпатская область – 2069 случаев;

Запорожская область – 551 случай;

Ивано-Франковская область – 1981 случай;

Кировоградская область – 612 случаев;

г. Киев – 4252 случая;

Киевская область – 2174 случая;

Львовская область – 3679 случаев;

Луганская область – 72 случая;

Николаевская область – 349 случаев;

Одесская область – 1232 случая;

Полтавская область – 290 случаев;

Ровенская область – 2776 случаев;

Сумская область – 252 случая;

Тернопольская область – 1643 случая;

Харьковская область – 1779 случаев;

Херсонская область – 185 случаев;

Хмельницкая область – 612 случаев;

Черновицкая область – 4268 случаев;

Черкасская область – 592 случая;

Черниговская область – 467 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал “источник”, всего в Украине выявлено 35 825 случаев COVID-19. Умерло за минувшие сутки 9 человек, а выздоровело – 373 пациента. Коронавирус забрал жизни 994 украинцев, 16 406 человек выздоровело от COVID-19.