Известной украинской блогерше сожгли авто: видео и детали ЧП

В Харькове на Алексеевке в ночь на субботу, 20 июня, сожгли машину известной украинской блогерши.

Соответствующие видео разместили на Facebook-странице “Харьков 1654”.

Подожгли автомобиль Татьяны Коряк – чемпионки Украины по фитнес бикини, участнице проекта “Супермама”.

“Вот такая цена у борьбы за справедливость, очень досадно“, – прокомментировала ситуацию Коряк.

Как сообщал “источник”, зимой в Днепровском районе Запорожья неизвестные сожгли автомобиль Volkswagen В6, который принадлежал местному волонтеру Андрею Лукину. По его словам, автомобиль он использовал для осуществления своей общественной деятельности.

Также сообщалось, что 29 апреля, в Одессе на улице Троицкой, неподалеку от здания СБУ, подожгли автомобиль Toyota. Поджигатели бросили в автомобиль три бутылки с зажигательной смесью.