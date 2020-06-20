Джамала стала мамой во второй раз – певица родила еще одного принца

Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками радостной новостью – она снова стала мамой. Победительница Евровидения-2016 подарила своему мужу Бекиру Сулейманову второго сына.

О пополнении в семье знаменитость сообщила на личной странице в Instagram. Малыш появился на свет 19 июня в одном из частных роддомов Киева. Второго ребенка Джамала и Бекир назвали Селим-Гирай.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

“Добро пожаловать в наш бэнд! Мой второй принц – Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился самый пунктуальный малыш. (По статистике входит в 4%, так как родился в прогнозируемую дату, именно в свое время”, – поделилась звездная мамочка.

Поклонники и коллеги певицы забросали ее поздравлениями и пожелали малышу здоровья, а родителям – терпения.

Напомним, Джамала и Бекир поженились 26 апреля 2017 года. Свадьба состоялась в Исламском культурном центре города Киева в узком кругу родственников и друзей. 27 марта 2018 года у пары родился их первенец. Родители дали малышу крымскотатарское имя – Эмир-Рахман.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa