На Закарпатье живет 10-летний мальчик по имени Янукович: фото и видео

На Закарпатье живет 10-летний мальчик, родители из ромской семьи назвали своего сына в честь беглого Виктора Януковича, в то время еще кандидата в президенты Украины.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Суспільне”.

Брежинский Янукович Иванович родился в декабре 2009 года. Он с родителями и четырьмя братьями и сестрами проживает в пгт Среднее Ужгородского района Закарпатской области.

По словам матери Януковича Елены, она верила, что давая сыну имя Янукович, это принесет Виктору Януковичу победу на президентских выборах.

“Мы очень хотели, чтобы тогда выиграл Янукович, чтобы стал президентом. А я как родила сына, сказала себе, что может бы назвать его Януковичем, и это ему поможет пойти дальше. Да и выиграл выборы”, – рассказала Елена Брежинская.

10-летний Янукович любит свое имя и менять его не планирует, но на прозвище Янык обижается.

Сейчас мальчик учится в четвертом классе в местной школе. Учителя обращаются к нему только по полному имени.

“Говорят мне: “Янукович, иди к доске”. Я четвероклассник”, – рассказал мальчик.

Ранее “источник” сообщал, что на Закарпатье мама-ромка назвала своего сына Зеленский в честь президента Украины. В сети появились фото и видео малыша, родившегося в марте.