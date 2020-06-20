Без антирекорда, но темпы пугают: данные по коронавирусу в Украине на 20 июня

По состоянию на утро субботы, 20 июня в Украине зафиксирован 841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Всего в Украине выявлено 35 825 случаев COVID-19. Умерло за минувшие сутки 9 человек, а выздоровело – 373 пациента.

Коронавирус забрал жизни 994 украинцев, 16 406 человек выздоровело от COVID-19.

Отметим, динамика заболеваемости коронавирусом несколько снизилась. Так, днем ранее был зафиксирован 921 новый случай заболевания коронавирусом.

Как сообщал “источник”, доктор-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что в Украине ситуация с коронавирусом близка к такой же ситуации, которую пережила Италия. Она добавила, что в стране огромное количество смертей, их количество превышает мартовский показатель.

Также сообщалось, что ученые из Великобритании выяснили, что предрасположенность к заболеванию человека коронавирусом напрямую зависит от его группы крови.