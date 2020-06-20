День отца 2020: практичные и необычные идеи подарков для пап

В воскресенье, 21 июня, в Украине и во многих странах мира отмечают День отца. Это прекрасный повод уделить внимание папе.

“источник” предлагает идеи подарков на День отца.

Универсальными подарками в День отца являются наборы для бритья, галстуки, носки, футболки, кепки и тому подобное.

Более личный подарок – фотоальбом с нежными и добрыми фотографиями всей семьи.

Хорошим подарком могут стать обычная либо электронная книга, домино, шахматы, шашки.

Отец-рыбак будет рад совместному походу на речку или озеро с пикником. А можно подарить что-то, что имеет отношение к рыбалке.

Если отец водит автомобиль, можно вручить в подарок нужную для машины вещь. Например, навигатор, какой-нибудь аксессуар или видеорегистратор.

Отцу-спортсмену в качестве подарка подойдет абонемент в спортзал или билеты на матч любимой команды. Также он порадуется спортивной одежде, футбольному мячу или гантелям.

Рюкзак, термокружка, хороший фонарик, качественный охотничий нож или надувная лодка – отличный подарок для отца, который любит проводить время на природе.

Папа-меломан будет благодарен за наушники. Даже бюджетные устройства могут придать качественный звук.

Павербанк в век мобильных гаджетов станет отличным подарком практически для любого отца. Компактный внутренний аккумулятор поможет зарядить смартфон в любой ситуации.

Неплохим вариантом подарка также является одежда, которую нужно выбрать исходя из вкуса и предпочтений отца.

Еще одним отличным вариантом подарка может быть рюкзак. Эта вещь является очень практичной и полезной, поэтому точно пригодится отцу.

Если отец любитель сладкого – его порадуют конфеты или торт. Если он при этом придерживается здорового образа жизни – выбирайте фрукты.

Интересным подарком для папы станет также видеопоздравление. Особенно актуально это для тех детей, которые живут вдали от родителей.

Эксклюзивным подарком станет родословная книга. Тому, кто взялся за генеалогию своей семьи, придется потратить время и деньги, чтобы восстановить давние родственные связи. Зато подарок будет полезен и для следующих поколений.

Неплохим подарком станет также то, что поможет укрепить здоровье отца. Например, диагностика организма, или путевка в санаторий на морской курорт.

Как сообщал “источник”, в День отца в этом году также выпадает день летнего солнцестояния. 21 июня в 09:40 по киевскому времени, произойдет Кольцевое Солнечное затмение.