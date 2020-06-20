Солнечное затмение 21 июня: советы астролога, чтобы пережить его без проблем

В день летнего солнцестояния, 21 июня в 09:40 по киевскому времени, произойдет Кольцевое Солнечное затмение. Астролог дала советы, как пережить его без проблем.

Об этом рассказала астролог Елена Максимова “Gazeta.ua”.

По ее словам, в коридор затмений мы вошли 5 июня, а выйдем из него 5 июля.

“Солнечное затмение, которое состоится в это воскресенье, совпадает по времени с днем летнего солнцестояния. Это насыщенный событиями день. Главное – не делать резких шагов и изменений в своей жизни. Они могут оказаться роковыми. Изменить что-то будет непросто. Поэтому просто наслаждайтесь тем, что имеете, и не хватайтесь за невероятные обещания. Доверять сейчас можно только себе и ближайшему окружению“, – советует она.

10 советов, которые помогут пережить этот период без негативных последствий:

Откажитесь от тяжелой работы уже в субботу. Накануне затмения будете чувствовать себя истощенными.

Не планируйте на эти выходные признание в любви. Партнеры могут отказать или пообещать стать вашей половинкой, но не сдержать слово.

Не теряйте времени на поиски нового партнера. Эти отношения будут мимолетными и принесут немало проблем.

Отложите операции по купле-продаже недвижимости. Даже давать задаток за жилье не стоит.

Перенесите на другой день закладку фундамента или начало ремонтных работ. Это время разрушения. То, что построите, простоит недолго.

Не стоит в эти выходные покупать технику. Если покупку нельзя перенести, приобретите, но в эксплуатацию введите через несколько дней после затмения.

Старайтесь в эти дни не ссориться с родственниками и любимыми. Никто сейчас не готов уступать. Легко будет расторгнуть брак и отношения, но от одиночества скоро захотите выть волком.

Подождите с походом в салон красоты. Это неудачное время для изменений внешности.

Не спешите обращаться в суд. Дело затянется надолго и вряд ли решится в вашу пользу.

Сдерживайте себя во время разговора с шефом. Это не подходящее время, чтобы просить о повышении должности или зарплаты. Не надо писать заявление на увольнение и начинать поиски новой работы. Результат разочарует.

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