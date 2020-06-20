Запомните его молодым: фото и реакция сети на гибель полицейского при задержании преступника в Днепре

В сети скорбят по поводу гибели в Днепре 26-летнего полицейского Дарвина Потуданского, в которого при задержании выстрелил преступник.

Слова соболезнования и памяти написал в Facebook пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

“Запомните его таким. Молодым 30-летним парнем. Старшим лейтенантом с несколько необычным именем – Дарвин Потуданский. Он – обычный оперативник уголовного розыска обычного районного Шевченковского отдела полиции в моем родном Днепре и на моем обычном родном районе и даже на том жилом массиве, где я вырос. Это действительно тяжело и не каждый будет способен: увидеть по ориентированию вора, который недавно совершил разбой на крупную сумму денег, не побояться подойти к твари и … задержать ценой своей жизни вследствие огнестрельных ранений“, – пишет он.

На героическую гибель полицейского в сети отреагировали также и другие украинцы.

Как сообщал “источник”, под Черновцами мужчина устроил перестрелку с полицейскими. В результате он ранил двух стражей порядка, которые применили оружие в ответ.