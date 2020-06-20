У Зеленского назвали фамилии двух главных претендентов на должность мэра Киева

Заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко прогнозирует, что на выборах мэра Киева вероятен второй тур, в котором встретятся действующий мэр Виталий Кличко и представитель партии “Слуга народа”.

Об этом он заявил в эфире канала “Украина 24”.

“Это все понимают, что основная борьба будет между Виталием Кличко и представителем партии “Слуга народа”. Это все понимают, что другие кандидаты не проходят во второй тур. Мы понимаем, что фактически будет второй тур. И там, будем надеяться, представитель “Слуги народа” победит и станет главой столицы“, – отметил он.

По его словам, через несколько недель “Слуга народа” окончательно определится со своим кандидатом.

“Сейчас мы бы не хотели говорить, что это за кандидатура. Но мы понимаем, что Киеву нужен действительно хороший менеджер, так как поступления в бюджет города огромные, а все в Киеве движется не такими темпами, как поступления в бюджет“, – добавил Тимошенко.

Как сообщал “источник”, директор общественной организации “Центр проектных исследований “Уровень жизни” Игорь Ляшенко высказал мнение, что у действующего мэра Киева Виталия Кличко наиболее высокие шансы победить на выборах главы столицы, так как у него нет серьезного конкурента.