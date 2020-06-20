Это будет трудный день: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 июня

Суббота, 20 июня, будет опасным и негативным в энергетическом плане днем, когда необходимо быть очень осмотрительным и осторожным.

Нервное напряжение может вылиться в стресс, который может осложнить жизнь. Чтобы этого не произошло, не нужно таить в себе злость и обиду.

Овен

Этот день – не лучшее время для переговоров с начальством: даже если вы давно собираетесь предложить ему новую идею или попросить о повышении зарплаты, выберите другой день. возрастает риск споров, ссор. Вам лучше не делиться с другими своими тайнами – разболтают, будут высмеивать. В остальном день неплохой. Настроение будет позитивным. Хотя иногда может приходить ощущение смутной тревоги.

Телец

Упадок сил, который вы почувствуете с самого утра, может быть связан с дурными предчувствиями – не стоит обращать на них внимания, к реальности они отношения иметь не будут. У вас могут просить в долг, настаивать на одолжении. Вы скорее всего откажете – и возникнет непонимание. Но сегодня не лучший день для решений финансового характера. Требуется экономить. Какой-нибудь деликатес или сам процесс готовки – отличное средство, чтобы улучшить настроение. Ужинать лучше в одиночестве.

Близнецы

В этот день никто не даст вам лучшего совета, чем вы сами: просто произнесите – вслух или про себя – интересующий вас вопрос и прислушайтесь к своему внутреннему голосу, он не обманет. Сегодня выходной, так что постарайтесь уйти от всякой работы, которую вам предлагают. Это не распространяется на случай, когда жена просит помыть посуду или помочь с уборкой. Серьезная работа может портить настроение и мотать нервы. У бездельников настроение будет позитивным и даже поэтическим, хотя может быть немного ироничным или злым.

Рак

Стоит отказаться от подписания деловых документов, заключения важных сделок и контрактов – из-за нечаянно вкравшейся в них ошибки убытка вы, возможно, не получите, но и прибыли они не принесут. Вас что-то смущает, тревожит. Кажется, подсознание пытается вас о чем-то предупредить. Но интуиции сегодня доверять не стоит, она подводит Раков. Хотя и от риска накануне затмения лучше воздержаться. Будьте осмотрительны и сохраняйте нейтралитет. Тогда все будет хорошо.

Лев

День не подходит для серьезных дел, их не удастся довести до логического конца – лучше сосредоточиться на решении мелких вопросов, которые несмотря на свою незначительность не дадут двигаться вперед. В голову приходят разные легкомысленные идеи. Будете говорить комплименты и вести разговоры о том, что сексом дружбу не испортишь. Вам не нужно сегодня тратить деньги, делать покупки. Если вы привыкли поднимать себе настроение шопингом, то сегодня это не поможет. Еще можете получить волнительное известие.

Дева

Самое главное – и трудное – из всего, что вам предстоит в этот день, – сделать важный выбор: например, между двумя деловыми предложениями или двумя претендентами на руку и сердце. Вы можете добиться чего-то важного. Причем, исключительно благодаря тому, что все хорошо продумали и приложили значительное усилие. Например, вы о чем-то договариваетесь – и вам несколько раз говорят “нет”. Но потом, под влиянием вашего обаяния и, главное, правильно подобранных аргументов, соглашаются. К вечеру все будут довольны. Еще Девам сегодня должно повезти в любви. Особенно девочкам.

Весы

Не стоит тратить силы на работу, когда на свете существует масса других, куда более приятных, занятий – можно, например, прогуляться по ближайшему парку и даже устроить пикник на газоне. Вы на правильном пути. Но что-то пытается сбить вас с него, отвлекает. Сейчас хорошо обдумывать свои действия и планировать предстоящую неделю. Но лучше ничего не обсуждать, не советоваться. День может быть связан с бесполезными дискуссиями или спорами, по окончании которых каждый остается при своем мнении. Удача ожидает в поездках.

Скорпион

День потребует экономного отношения к деньгам: постарайтесь не делать крупных покупок, которые, скорее всего, окажутся со скрытым браком, и не давайте денег в долг – их вам долго не смогут вернуть. Вам, возможно, сегодня будет немного грустно. Не исключено, причина – в любовных отношениях. Вы можете ощущатьразочарование. Или же вы ждете от любимого человека поступка, а он струсил или сомневается – и ничего не предпринимает. В голову могут прийти мысли на тему “все мужики сволочи” (или “все девушки коварные”) и “ах, почему мир так несовершенен”. Вероятны расходы, покупки. Проверьте баланс своей кредитки, как бы ни оказалось, что от тоски вы ушли в глубокий минус.

Стрелец

Человек из прошлого, который появится в это время в вашей жизни, придет с определенной миссией – возможно, он готов открыть вам тайну, которая занимает вас довольно долгое время. День неплохой. Вас будет сопровождать семейная гармония. Друзья помогут решить какой-то важный вопрос. Но различные мелочи сегодня могут досаждать и нервировать. Просто не обращайте внимания. Если вы чего-то сильно хотите и ждете, то ожидание может затянуться.

Козерог

Прекрасное время наладить отношения с человеком, с которым вы давно находитесь в ссоре и переживаете из-за этого: подыщите подходящий повод и позвоните – его реакция вас приятно удивит.Лучше всего сегодня отдыхать. Еще лучше, отдыхать с пользой – сходить к парикмахеру, стоматологу, приобрести модную одежду, косметику или парфюм. Одним словом, подумайте, как улучшить имидж – и сделайте это. Могут быть мелкие хлопоты, а больших дел начинать не стоит.

Водолей

День идеально подходит для выяснения отношений с близкими людьми, если между вами существуют какие-нибудь недомолвки – вам удастся найти взаимопонимание и прийти к общему знаменателю. Вы можете оказаться в ситуации, когда уже ничего не хочется. Все доступные желания осуществлены. Вам важно сегодня себя чем-то занять. Только не выпивкой или, упаси Бог, другими какими веществами. В отношениях с друзьями не хватает взаимопонимания. Вам надо экономить.

Рыбы

Прежде чем принять решение, касающееся личной жизни, хорошо подумайте и проанализируйте как былые события, так и совершенные вами ошибки – не стоит повторять их в будущем. В доме может возникнуть напряжение. Вам повторяют одно и то же – и это может вывести из себя. Или же вы можете ощущать, что по отношению к вам поступают несправедливо. Хорошо проводить время в одиночестве или в обществе брата, сестры. Важных дел сейчас лучше не начинать.