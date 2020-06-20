Начинаем купальный сезон: история традиции и приметы в День святого Федота

В субботу, 20 июня, отмечается День святого Федота, когда впервые разрешено купаться в водоемах, до конца года остается 194 дня.

“источник” собрал все традиции этого дня, а также рассказывает, кого в этот день можно поздравлять с именинами.

Интересно, что до этого считалось, что злые духи (водяные и русалки) потянут человека под воду. Теперь же до дня Ильи, который отмечают в начале августа, можно было проводить время у рек и озер.

Православная церковь

В православной церкви 20 июня чествуют память мученика Феодота Анкирского, который жил на территории города Анкира в III веке. Интересно, что в Феодота был собственный отель, в котором он часто разговаривал со своими постояльцами о вере и жизни. Благодаря этому, он смог обратить в христианство многих грешников – они покаялись и пришли к Богу. Именно отель Феодота стал убежищем для многих христиан, которые подвергались гонениям, организованным императором. Кроме того, Феодот старался как можно чаще посещать заключенных в темницах и прятал их после казни или смерти от болезней. Именно тогда 7 дев приняли мученическую смерть от рук гонителей.

Одна из этих дев появилась в Феодота во сне и велела ему поднять тела дев со дна озера для того чтобы их похоронить. Федот выполнил просьбу, и в этом ему помог Господь. Так, когда Федот подошел к озеру, то поднялся очень сильный ветер, вода отошла, показалось дно, и старец увидел мучениц.

Обычаи и традиции

Люди молятся святому Феодоту о хорошем урожае.

Если на Федота выдавалась теплая и приятная погода, будет хороший урожай ржи.

Если во время восхода солнца тепло и душно, то будет непогода. Прислушались к грому – если его слышно с разных сторон неба, то следует ожидать сильный град и пасмурную погоду на несколько дней.

Именинники

20 июня день ангела отмечают: Афанасий, Анна, Александр, Валерия, Богдан, Борис, Валентин, Василий, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Лев, Максим, Мария, Михаил, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот, Лукина, Сусанна, Клавдий.