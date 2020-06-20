Пьяный и без прав: в Кропивницком лихач влетел в остановку общественного транспорта, фото

19 июня в Кропивницком на улице Новгородской автомобиль Mazda 3 влетел в остановку общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, водитель транспортного средства был пьян. Кроме того, полицейские установили, что ранее он был лишен права управления автомобилем.

По уточненным данным, водителю 22 года. Он согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в медучреждении.

В отношении нарушителя составили протоколы по ч.1 ст.126 (отсутствие полиса обязательного страхования авто), по ч.4 ст.126 (управление авто лицом, лишенным права управления), протоколы по ст.124 (причинение ДТП) и по ч.1 ст.130 (управление авто в состоянии опьянения) КоАП.

Полицейские отстранили водителя от управления авто, автомобиль задержали и доставили для хранения на специальную площадку.

Напомним, что в поселке Николаевка под Саранском (Россия) произошло “адское” ДТП – авто загорелись после столкновения, погибли шесть человек.