Над Атлантическим океаном засняли необычный мираж: впечатляющие фото

Над Атлантическим океаном, недалеко от побережья Нью-Йорка, 12 июня удалось лицезреть необычный перевернутый мираж.

Его фото запечатлел Marcin Grzybowski. С украинскими пользователями ими поделился на Facebook-странице синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, данное явление произошло из-за того, что атмосферный воздух прогрелся уже достаточно хорошо, а морская вода пока остается более прохладной, между верхними и нижними слоями атмосферы возникает существенная разница в температуре, а значит и плотности. Наблюдается сильная приводная инверсия (когда температура воздуха растет с высотой).

“Такие миражи называются верхними из–за того, что мнимое изображение находится над настоящим. Нижние миражи возникают в обратном случае: если более тёплый воздух находится снизу, а холодный – сверху”, – пишет он.

Кибальчич также добавил, что эффекты от миражей бывают еще более причудливыми.

“Они могут показывать наблюдателю объекты, находящиеся ниже линии горизонта (мираж сверхдальнего видения), искажают их видимые размеры (фата-моргана) и т.п.” – разъяснил синоптик.

Как сообщал “источник”, ранее ученые зафиксировали фантастическое явление в небе над Финляндией.

Также ученые разгадали тайну загадочного явления вблизи Земли.