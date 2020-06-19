“Барселона” впервые потеряла очки после возобновления сезона

В матче 30-го тура чемпионата Испании “Севилья” и “Барселона” сыграли вничью со счетом 0:0.

“Севилья” – “Барселона” – 0:0

“Севилья”: Вацлик, Кунде, Регилон, Диего Карлос, Навас, Жордан (Гудель, 69), Фернандо, Оливер Торрес (Банега, 46), Окампос (Васкес, 84), де Йонг (Эн-Несири, 69), Эль-Хаддади (Сусо, 59).

“Барселона”: тер Штеген, Пике, Лангле, Альба, Семеду, Видаль (Гризманн, 77), Бускетс, Ракитич (Пуч, 88), Суарес, Брэйтуэйт (Артур, 63), Месси.

Предупреждения: Регилон (26), Пике (39), Бускетс (45), Фернандо (45), Банега (62).