“Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхэм” провели яркий матч в чемпионате Англии

В матче 30-го тура чемпионата Англии “Тоттенхэм” на своем поле принимал “Манчестер Юнайтед”. Встреча завершилась вничью – 1:1.

Первыми в матче забили “шпоры”, когда Бергвейн отличился в середине первого тайма. Ответный гол “МЮ” забил с пенальти, который заработал Поль Погба. “Приговор” арбитра исполнил Бруну Фернандеш.

К слову, на 90-й минуте в ворота хозяев назначили вторую “точку”, но затем арбитр посмотрел повтор и изменил решение.

“Шпоры” набрали 42 очка и занимают восьмое место АПЛ. “Юнайтед” с 46 очками идет на пятой позиции.

“Тоттенхэм” – “Манчестер Юнайтед” – 1:1 (1:0)

Голы: Бергвейн, 27 – Фернандеш, 81, пен.

“Тоттенхэм”: Льорис, Орье, Дэвис, Санчес, Дайер, Сиссоко, Ламела (Жедсон Фернандеш, 70), Бергвейн (Ло Чельсо, 70), Уинкс, Сон Хын Мин, Кейн.

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф (Матич, 78), Уан-Биссака, Мактомини (Байи, 89), Фред (Погба, 63), Бруну Фернандеш, Джеймс (Гринвуд, 62), Марсьяль (Игало, 78), Рэшфорд.

Ранее “источник” сообщал, что в Англии опубликовали расписание первых матчей чемпионата страны после возобновления сезона.