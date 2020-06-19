Использовал ненастоящую цитату Гитлера: историк указал на очередной провал Путина

Президент России Владимир Путин использовал в своей статье о Второй мировой войне цитату приписываемую Адольфу Гитлеру, но на самом деле она не принадлежит лидеру нацистской Германии.

Об этом написал в Facebook историк, исследователь архивов Игорь Петров.

“Гитлер прямо заявлял: “Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола”, – говорится в статье Путина.

Петров отметил, что хотя Путин не привел в своей статье источник этой цитаты, его можно отследить по другим публикациям, где она использовалась – это книга Генри Пикера “Застольные разговоры Гитлера”.

По словам Петрова, в книге нет таких слов. Наиболее близкая по смыслу цитата звучит так: “И поэтому, властвуя над покоренными нами на восточных землях рейха народами, нужно руководствоваться одним основным принципом, а именно: предоставить простор тем, кто желает пользоваться индивидуальными свободами, избегать любых форм государственного контроля и тем самым сделать все, чтобы эти народы находились на как можно более низком уровне культурного развития”.

Историк также отметил, что анализ книги Пикера показал, что в ней передаются не аутентичные слова Гитлера, а отредактированные задним числом воспоминания других людей.

Как сообщал “источник”, высказывание президента Украины Владимира Зеленского об ответственности СССР наравне с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны, по мнению президента Российской Федерации Владимира Путина, негативно скажутся на российско-украинских взаимоотношениях.