Майдан по-белорусски: в центре Минска произошли массовые задержания активистов, фото и видео

В пятницу, 19 июня, в Беларуси во время стихийной акции “цепь солидарности” задержали активистов и журналистов.

Об этом сообщает Sputnik.

Пикет изначально был анонсирован рядом белорусских политиков: они предлагали выстроиться в очередь вдоль проспекта Независимости в Минске в знак призыва к проведению честных выборов и требования отпустить задержанных участников предвыборной гонки. Однако после того как милиция сообщила о незаконности мероприятия, инициаторы призвали всех разойтись.

Спустя два часа после начала акции некоторых участников начали задерживать. Среди них оказались в том числе журналисты порталов TUT.by и Onliner.

На акции в Минске задержаны практически все журналисты. Есть информация о задержании оператара агенства Reuters.

Прямо во время эфира задержали съемочную группу “Радыё Свабода”, также там задержали журналистку “Белсата” Ирина Ареховская.

Движение по центральной магистрали Минска частично перекрывалось из-за акции и задержаний, поезда метро не останавливались на ряде станций.

Произошли задержания и в регионах. Так, в Бресте, Гомеле, Гродно и Витебске также милиция уводила в свои машины граждан.

Прошли задержания и в других городах, где также состоялась акция.

Как сообщал “источник”, ранее беларусы выходили на акцию протеста против объединения Беларуси с Россией.