Кабмин представил новую методику ужесточения карантина: что поменялось

С понедельника, 22 июня, в Украине вступят в силу новые правила усиления карантина, которые Кабмин обновил накануне.

Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на Правительственном портале.

В правительстве решили отказаться от показателя инцидентности и ввели новые индикаторы.

Согласно постановлению, теперь регионом со значительным распространением коронавируса считается область, в которой имеется один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения более 50%;

среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели;

коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;

показатель динамики роста случаев COVID-19 свыше 10%.

Однако, показатель динамики роста применяется при регистрации более 8 случаев на 100 тысяч населения за последние семь дней.

Как сообщал “источник”, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко предупредил, что в Украине 7 тысяч граждан могут умереть от коронавируса COVID-19 к концу года, если украинцы не будут соблюдать адаптивный карантин.