Кабмин представил новую методику ужесточения карантина: что поменялось

С понедельника, 22 июня, в Украине вступят в силу новые правила усиления карантина, которые Кабмин обновил накануне.
Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на Правительственном портале.
В правительстве решили отказаться от показателя инцидентности и ввели новые индикаторы.
Согласно постановлению, теперь регионом со значительным распространением коронавируса считается область, в которой имеется один из следующих признаков:
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения более 50%;
- среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели;
- коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;
- показатель динамики роста случаев COVID-19 свыше 10%.
Однако, показатель динамики роста применяется при регистрации более 8 случаев на 100 тысяч населения за последние семь дней.
Как сообщал “источник”, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко предупредил, что в Украине 7 тысяч граждан могут умереть от коронавируса COVID-19 к концу года, если украинцы не будут соблюдать адаптивный карантин.