В США назвали дату главного боя в карьере Ломаченко

Американский промоутер Боб Арум сообщил, что украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой с американцем Теофимо Лопесом 19 сентября.

Слова Арума приводит BoxingScene.

“Предварительная дата боя Ломаченко – Лопес – 19 сентября. Надеюсь, что все получится. Бой может пройти на арене MGM Grand. Также его могут принять Mandalay Bay или T-Mobile Arena. Поединок состоится на одной из этих арен”, – сказал Арум.

Напомним, что бой Ломаченко – Лопес должен был состояться 30 мая, но поединок отменили из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,235 кг) по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). Лопес владеет чемпионским поясом по версии Международной боксерской федерации (IBF). Таким образом, победитель станет абсолютным чемпионом мира.

32-летний Ломаченко за свою карьеру провел 15 боев, одержал 14 побед и потерпел одно поражение. На счет 22-летнего Лопеса 15 побед в 15 поединках.

Ранее сообщалось, что украинец Иван Редкач бросил вызов Ломаченко.