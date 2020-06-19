Убийство Гандзюк: в отношении врачей Мангера неожиданно начали расследование

Врачам Херсонского областного кардиодиспансера грозит уголовная ответственность – они выдавали фейковые справки подозреваемому в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру.

Об этом сообщают в группе “Кто убил Катю Гандзюк”.

Правоохранители открыли производство по медикам, им грозит ответственность по двум статьям уголовного кодекса:

№343 ч.2 – Влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего;

№366, ч.1 – составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов.

“Главврач кардиодиспансера Мазуряк не первый раз скрывает Мангера от суда. Ранее он приютил Мангера во время другого судебного разбирательства. Но в этот раз Мазуряку хотя бы не удалось выпросить для себя таким образом премий, почетных званий, медалей или хотя бы грамоту. А еще печальнее – что Мазуряк подставил свой коллектив. и им теперь вместе с ним за это отвечать. Цена такой “услуги” заказчику Екатерины Гандзюк – потеря врачами должности, высокие штрафы или даже лишение свободы. Мангер уже в СИЗО, и за ним могут поехать теперь и те, кто его покрывал. И надеяться на то, что кто-то “отмажет” теперь не стоит”, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, адвокат Мангера заявил, что чиновник жалуется на проблемы с сердцем.