Под Ровно зафиксировали вспышку коронавируса на заводе: заразились десятки сотрудников

В поселке Оржив Ровенской области коронавирусом заболели не менее полусотни сотрудников предприятии “ОДЭК”, на котором в три смены работает полторы тысячи человек.

Об этом на брифинге заявил заместитель губернатора региона Сергей Подолин.

“В Ровенском районе есть проблема – заболеваемость предприятии ОДЭК. Неоднократно общались с руководителем предприятия, есть ряд замечаний по доставке трудового коллектива, так как на предприятии работает полторы тысячи человек в три смены. По нашей информации, там как минимум 50 больных COVID-19”, – рассказал замглавы Ровенской ОГА.

Власти совместно с лабораторным центром планируют принимать профилактические меры для безопасности работников завода и жителей Оржева.

Отметим, что по состоянию на утро 19 июня, в Ровенской области коронавирус выявлен у 2720 человек, в том числе у 182 детей.

Как сообщал “источник”, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко предупредил, что в Украине 7 тысяч граждан могут умереть от коронавируса COVID-19 к концу года, если украинцы не будут соблюдать адаптивный карантин.