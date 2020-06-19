Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: Зеленский создал расширенную делегацию для переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию для участия в переговорах с Ираном о сбитом самолете МАУ в небе над Тегераном 8 января 2020 года.

Соответствующий указ подписал Зеленский.

Главой стал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Как свидетельствует документ, глава делегации может изменять состав по согласованию с руководителями соответствующих госорганов. Также Енин имеет полномочия привлекать к делегации работников госорганов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

С иранскими коллегами в целом будут говорить 16 представителей разных структур Украины.

В свою очередь, Кабмин должен обеспечить финансирование расходов, связанных с участием украинской делегации в переговорах. Кроме того, Зеленский утвердил Директивы делегации, которые скрыты с пометкой “секретно”.

Как сообщал “источник”, ранее в Иране сделали странное заявление о “черных ящиках”, отметив, что в них нет ничего ценного для расследования авиакатастрофы.