Мы в опасной фазе: глава ВОЗ выступил с громким заявлением после нового коронавирусного рекорда

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир вступил в новую и очень опасную фазу пандемии коронавируса COVID-19.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции в пятницу, 19 июня.

“Вчера в ВОЗ поступили сведения о более 150 тыс. новых случаев COVID-19. На данный момент это самый высокий суточный показатель“, – сообщил Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, половина всех новых случаев заболевания приходится на Северную и Южную Америку. Но большое число инфицированных выявляют и в странах Южной Азии и Ближнего Востока.

“Мир находится в новой и очень опасной фазе“, – предупредил глава ВОЗ.

Он отметил, что людям надоело находиться дома, а правительства стремятся открыть экономику.

“Но вирус все еще стремительно распространяется, он по-прежнему смертельно опасен, и большинство людей до сих пор уязвимы“, – подчеркнул Гебрейесус.

Напомним, 19 июня на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса.

По состоянию на утро пятницы, 19 июня, Украина поставила очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом – за сутки зафиксирован 921 новый случай COVID-19.

Как сообщал “источник”, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко предупредил, что в Украине 7 тысяч граждан могут умереть от коронавируса COVID-19 к концу года, если украинцы не будут соблюдать адаптивный карантин.