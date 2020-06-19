В Киеве пьяная рецидивистка устроила стрельбу посреди улицы: фото

В Киеве на улице Зои Гайдай пьяная женщина устроила стрельбу.

Об этом сообщает полиция Киева.

На место вызвали полицейских, которые по приезду обнаружили там женщину с явными признаками алкогольного опьянения, которая стреляла в воздух. При осмотре личных вещей в ее рюкзаке правоохранители обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль “Форд-12” и патроны к нему.

Женщину задержали. Как оказалось, это – 34-летняя жительница Запорожской области, неоднократно судимая за кражи.

“Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленницы грозит до семи лет лишения свободы“, – сообщили в полиции.

Как сообщал “источник”, 16 июня в Одессе на Французском бульваре произошла стрельба – по предварительной информации вооруженные разборки устроили две бандитские группировки.