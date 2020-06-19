Отдых для романтиков: лучшие места на Закарпатье для путешествия на несколько дней

Лето – время отпусков и отдыха. Тех, кто любит проводить досуг не только у моря, заинтересуют курорты на Закарпатье, где можно отдохнуть не только во время длительного отпуска, но и устроить релакс на выходные.

“источник” предлагает перечень лучших мест отдыха этого региона с детальным описанием условий.

Стоит отметить, что курорты колоритного Закарпатья станут хорошей альтернативой заграничного отдыха, который оказался под знаком табу в этом году из-за коронавируса.

Водопад Шипот

Расположен в пределах Межгорского района Закарпатской области. Здесь найдут себе занятие не только истинные романтики, ведь местность окутана кучей легенд и любовных историй, но и почитатели дикого отдыха, поэтому если вы любите отдых с палатками – можно прихватить и их.

Озеро Синевир

Самое глубокое высокогорное озеро называют чудом Украины. Оно расположено в Межигорском районе на Закарпатье и разлилось на высоте 989 метров над уровнем моря. Здесь природа поражает своей живописностью. Но будьте осторожны! Глубина озера порой достигает 20 метров, поэтому тем, кто не умеет плавать, лучше не рисковать.

“Воеводино”

Рекреационная местность “Воеводино” расположена в селе Турья-Пасека в 45 км до Ужгорода и 45 км до Свалявы. Изюминкой местности можно считать 12 мостиков, которые символизируют 12 знаков зодиака. Приверженцев более активного отдыха может заинтересовать веревочный парк.

Термальные воды

В селе Косино в Береговском районе расположено курортное место с бассейнами с термальными и пресными водами и саунами: эвкалиптовая, травяная, соляная, венгерский, римская сауны, хамам, ледяная пещера. Желающим оздоровиться и восстановиться предлагают также термальные воды в Береговое или Велятино с термальными бассейнами, банями, соляной комнатой.

Оленья ферма

Между селами Иза и Липча в Хустском районе расположена ферма пятнистых оленей. В этом туристическом месте можно воочию увидеть более сотни редких животных.

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