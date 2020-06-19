В Днепре директор магазина устроила истерику и избила журналистку: видео

В Днепре в продуктовом магазине напали на журналистку Кристину Маликову, которая сделала замечание о нарушениях в торговой точке карантинных требований и снимала ситуацию на видео. Там продавцы были без масок, а кондитерские изделия лежали на прилавке магазина неприкрытыми.

Как сообщает канал “Открытый”, инцидент произошел в магазине “Ассорти” в центре города на улице Старокозацкой.

Журналистка начала снимать ситуацию в магазине на телефон, вдруг к ней подлетела владелица и начала силой забирать телефон и выталкивать из помещения. К слову, на входе в помещение висит объявление, что без масок нельзя заходить, но продавцы и сами игнорируют это правило.

Директор магазина забрала у журналистки смартфон, а видео с него удалила.

Руководство канала обратилось в полицию из-за применения к Кристине Маликовой физической силы. Правоохранительные органы составили протокол.

На кадрах видно, как неадекватная владелица магазина кричит, что журналисты не имеют права ничего снимать, она бросается с кулаками на всех и громко выражается.

Как сообщал “источник”, Кабинет министров Украины намерен внести предложение в Верховную Раду об усилении административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте.