Забил молотком и спрятался в лесу: в Одессе полиция задержала хладнокровного убийцу, фото и видео

В Одессе 48-летний ранее судимый мужчина забил до смерти своего 58-летнего соседа. С многочисленными травмами пострадавшего доставили в больницу, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Злоумышленника задержали полицейские.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в Одесской области.

Сотрудники Малиновского отдела полиции установили, что покойника избил житель его же многоквартирного дома. Поводом для такого агрессивного поведения якобы стали бранные слова пострадавшего в адрес правонарушителя, когда тот без предупреждения вошел в его жилья.

Возмутившись тем, что его выгнали, 48-летний злоумышленник набросился на неприветливого хозяина с кулаками, а потом побежал к себе за молотком. Остыв и поняв, что натворил, злоумышленник сбежал подальше мз города и вместе с орудием преступления скрылся в лесополосе. Там его и задержали.

“Правонарушителю, который уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления, сообщили о подозрении по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы”, – рассказал начальник Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко.

Напомним, на Донбассе сотрудники Службы безопасности Украины, которые привлечены к операции Объединенных сил, предупредили заказное убийство частного предпринимателя и задержали организатора преступления. Убийство бизнесмена и его семьи злоумышленник оценил в 140 тысяч долларов.