Вспышка коронавируса у курсантов СБУ: появились новые данные о больных

У курсантов Национальной академии СБУ обнаружили коронавирусную инфекцию, появились новые данные о ситуации там.

Как сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на информацию, полученную в СБУ.

Отмечается, что изначально инфекция была диагностирована у одного из курсантов после общения с родственниками. Позднее COVID-19 был обнаружен и у тех курсантов, которые контактировали с первым заболевшим.

“Они находятся под круглосуточным контролем. При необходимости проводятся дополнительные лабораторные и инструментальные обследования. Ни одного случая осложненного течения болезни не зафиксировано“, – сообщили в СБУ.

Всем остальным курсантам проводится дополнительное тестирование. Сейчас они находятся на обсервации.

“Ситуация находится под контролем руководства Службы. Соблюдение требований обсервации и постоянный медицинский мониторинг обеспечивают специалисты Военно-медицинского управления СБУ. В Академии усилен контроль за соблюдением масочного режима, социального дистанцирования, проводится бесконтактный температурный скрининг, дезинфекция и бактерицидное облучение помещений“, – отметили в СБ Украины.

Ряд СМИ со ссылкой на сообщения в соцсетях пишет о 27 подтвержденных случаях заражения курсантов.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро пятницы, 19 июня, Украина поставила очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом – за сутки зафиксирован 921 новый случай COVID-19.