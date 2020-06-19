Мощный ветер под Житомиром валил деревья и срывал кровлю: подробности и фото

В четверг, 18 июня, на Житомирщине бурлила непогода, сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередач.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Житомирской области.

Работники ГСЧС области 4 раза выезжали на ликвидацию последствий непогоды, из них три выезда было осуществлено на уборку с автодорог поваленных деревьев:

в с.Гарапивка сломанные деревья перекрыли движение на дороге, еще до их прибытия граждане собственными силами освободили часть дороги, остальное бойцы ГСЧС бензопилой разрезали и убрали на обочину;

вблизи с. Глезно Любарского района также деревья перекрыли дорогу;

между селами Перштравневе и Каминивка Овручского района пожарные оказывали помощь работникам местного РЭС, там шквальный ветер повалил дерево вместе с электростолбами.

Кроме этого, в 19:40 Олевский спасатели выехали на помощь местным супругам пенсионеров. Из-за непогоды у них сорвало часть шифера, семья переживала, что дождь зальет их дом, а помочь было некому. Поэтому спасатели починили кровлю пенсионерам, заменив сорванное покрытие на новое.

Также из-за ухудшения погодных условий на Житомирщине от электроснабжения были отключены 15 населенных пунктов (в Житомирской области – 1, Емильчинском – 2, Малинском – 6, Овручскому – 1, Олевском – 4, Ружинском – 1) и 61 трансформаторная подстанция.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появились фото и видео стихии, в четверг, 11 июня, обрушилась на Закарпатье и город Львов. Мощный ливень превратил улицы в настоящие реки.

Также сообщалось, что 27 мая в Черновцах прошел сильный дождь с градом, который залил дороги, а града выпало так много, что он покрыл всю землю.