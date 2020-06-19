В Украине могут запретить продавать электронные сигареты несовершеннолетним: подробности

Кабинет министров хочет запретить продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, на уровне с традиционными табачными изделиями.

Соответствующий проект закона №3628 правительство внесло в Верховную раду.

Планируется запретить и продажу товаров детского ассортимента, имитирующих табачные изделия или электронные сигареты.

Планируют ввести штрафы за нарушение закона, если его примут.

Штрафом наказывается нарушение правил торговли пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в них. Следовательно, нарушение правил торговли этими товарами, в том числе и электронными сигаретами, влечет за собой штраф от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 – 13600 гривен).

Торговлю пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, с рук хотят наказывать таким же штрафом с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи этих товаров.

Если же правила продажи нарушает лицо, которое в течение года штрафовали за такое же нарушение, его ожидает админвзыскание в размере от 800 до 1400 таких минимумов (13 600 – 23 800 гривен) с конфискацией предметов торговли.

Ранее “источник” сообщал, что в 2020 году в Украине грядет подорожание сигаретной продукции на 20%, а ментоловые сигареты и вовсе запретят продавать.

Также, Служба безопасности Украины накрыла преступную группировку, которая производила поддельные сигареты и переправляла их контрабандой в страны Евросоюза.