“Укрзализныця” возобновляет курсирование десятков электричек: названы даты и направления

Компания “Укрзализныця” решила возобновить курсирование еще 50 электричек.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Так, с 23 июня возобновится курсирование 27 пригородных поездов на Юго-Западной железной дороге, а с 24 июня – движение 23 поездов по филиалу “Южная железная дорога”.

Сейчас по территории Украины курсирует 553 пригородных поезда. С учетом добавляющихся 50 пригородных поездов их количество составит 603.

“Укрзализныця” вновь призывает пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом. В частности, соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.

На время действия карантина в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм.

Как сообщал “источник”, с 1 июня “Укрзализныця” начала возобновлять движение электричек и поездов.

Также ранее Министерство инфраструктуры опубликовало инфографику о том, какие поезда будут запущены в Украинес 1 июня.