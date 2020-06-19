Коронавирус добрался до Высшего антикоррупционного суда Украины: первые подробности

У одного из сотрудников ВАКС первый тест на COVID-19 показал положительный результат, пока еще не был проведен повторный анализ для точности.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

“Вместе с тем, угрозы осуществлению правосудию нет, все помещения суда работают в штатном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным измерением температуры работникам и посетителям”, – говорится в сообщении суда.

Сейчас в помещении осуществляют усиленную дезинфекцию. Кроме того, определяется список лиц, с которыми контактировало лицо, у которого подтвердили COVID-19, все определенные работники находятся на самоизоляции.

Как сообщал “источник”, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко предупредил, что в Украине 7 тысяч граждан могут умереть от коронавируса COVID-19 к концу года, если украинцы не будут соблюдать адаптивный карантин.