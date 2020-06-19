Еще два украинских аэропорта возобновляют полеты в другие страны: названы направления

В пятницу, 19 июня, аэропорты Харькова и Львова возобновили международное авиасообщение и начали принимать и отправлять первые рейсы.

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Отмечается, что международные рейсы следуют по маршрутам:

Львов-Берлин и Берлин-Львов;

Львов-Дортмунд и Дортмунд-Львов.

“Сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после восстановления регулярного пассажирского авиасообщения… Авиация понемногу начинает восстанавливаться и это не может не радовать”, – написал Криклий.

В аэропорт “Харьков” первым прибыл рейс B2 835 “Белавиа” на самолете Embraer 175 из Минска, говорится в сообщении аэропорта.

Этот маршрут лоу-коста пока будет единственным в Харькове в июне. В июле предусматриваются полеты также в Вену, Таллинн, Берлин, Дортмунд, Гданьск, Катовице, Краков и Вроцлав.

Ранее “источник” сообщал, что в понедельник, 15 июня, Украина возобновила международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.