Украина открыла все пункты пропуска на границе со странами с ЕС и Молдовой: как они будут работать, видео

Во исполнение распоряжением Кабмина в Украине возобновили работу всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой.

Об этом рассказал во время ответов на вопросы пользователей Facebook руководитель управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Юрий Лысюк.

В Украине открыты все пункты пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой, но фактически функционируют только те, где возобновили работу смежные стороны.

Чиновник напомнил, что на текущей неделе возобновилась работа двух пунктов пропуска после соответствующих решений власти соседних стран. Так, с 16 июня в пункте пропуска “Шегини” на границе с Польшей, начали пропускать автотранспорт, а с 17 июня появилась возможность пересекать украинскую-румынскую границу в пункте пропуска “Солотвино”.

По словам Лисюка, как только уполномоченные органы стран ЕС и Молдовы примут решение о возобновлении работы пунктов пропуска на границе с Украиной, Госпогранслужба готова обеспечить такой пропуск со своей стороны.

Напомним, в прошлое воскресенье, 14 июня, на украинско-польской границе в пункте пропуска Шегини ухудшилась ситуация с пересечением границы. Людям приходится стоять в очереди по 10 часов, только за первую половину дня там в очереди собрались около 400 человек.