“Все по беспределу” на “Апостроф TV”: в гостях “слуга народа” Николай Тищенко

В пятницу, 19 июня, нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко станет гостем программы “Все по беспределу” на “источник TV”.

Об этом сообщает “источник”.

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В эфире Тищенко расскажет, когда принял решение принять участие в выборах мэра Киева, и что его побудило вступить в предвыборную гонку.

“От кого “смотрящий” Тищенко? Ресторатор будет принимать участие в драке за Киев. “Слуга народа” расскажет о своих кулинарных предпочтениях и о политической кухне. Чистосердечное признание под давлением неопровержимых доказательств”, – говорится в анонсе программы.

Свежий выпуск политического ток-шоу Роксаны Руно “Все по беспределу” начнется в 20:00.

Ранее “источник” сообщал, что в Офисе президента идет жесткое противостояние за кураторство над местными выборами в Киеве.

Подробнее о том, кто и как надеется взять власть в Киеве читайте в материале “источника” Бой за Киев: кто отправит Кличко в нокаут.